Son dakika genel: Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için yayladaki karlı bölgeye koşuyor
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Son dakika genel: Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için yayladaki karlı bölgeye koşuyor

Son dakika haberlerine göre Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için yayladaki karlı bölgeye koşuyor Ardahan'da hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle beraber sıcaktan bunalan vatandaşlar, yaylada gölge alanda kalan karla serinlemeye çalışıyorlar.

07.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:00

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için yayladaki karlı bölgeye koşuyor

ARDAHAN - Ardahan'da hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle beraber sıcaktan bunalan vatandaşlar, yaylada gölge alanda kalan karla serinlemeye çalışıyorlar.

Her türlü endemik bitki örtüsüne sahip olan Ardahan'ın Posof ilçesinde ki yaylalarındaki karlar Temmuz ayında bile erimedi. Yaylalar, hava sıcaklılarının artış göstermesiyle birlikte vatandaşlara serinlemek için güzel bir imkan sunuyor. Sıcaktan bunalan vatandaşların kimisi kar yiyor kimisi de kar üzerine yatarak serinliyorlar.

Serinlemek için kar yiyen vatandaşlar, "Milletin sıcaktan yandığı bu günlerde Posof için bulunmaz bir nimet. Doğa güzelliği, çiçeklerin içinde kar, hava güzel. Herkesi Posof'a bekleriz. Temmuz ayında kar yiyoruz. Sıcaktan bunalanlar, klima karşısında oturanlar Posof yaylalarına gelsin" dediler.

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Son dakika genel: Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için yayladaki karlı bölgeye koşuyor

Kaynak: İHA

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