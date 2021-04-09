Son dakika genel: Polisler kamera karşısına geçip klip çekti
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Son dakika genel: Polisler kamera karşısına geçip klip çekti

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Polisler kamera karşısına geçip klip çekti Tokat'ta, Türk Emniyet Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile kamera karşına geçen polisler türkü seslendirdi.

Polisler kamera karşısına geçip klip çekti

TOKAT - Tokat'ta, Türk Emniyet Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile kamera karşına geçen polisler türkü seslendirdi.

Türk Emniyet Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümüne özel Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar' adlı anonim bir Tokat türküsüne klip çekildi. Tokat Emniyet teşkilatı personellerinin seslendirdiği türkü eşliğinde Tokat'ın tarihi ve turistik mekanlarına ait görüntüler klipte yer aldı. Özel harekattan, asayişe, trafikten, narkotik ve bomba imha uzmanı ekiplere kadar tüm teşkilatın 7/24 sahada olduğu mesajı verildiği klip sosyal medyada ilgi gördü.

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, polis teşkilatının 7/24 çalışmasından karelerin yer aldığı klipte kenti de tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Topaloğlu, "Tokat halkının mutluluğu, güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Biz de dedik ki bu güzel şehri insanlara göstererek duyuralım. Tokat'ın çok güzel yerleri var. Böyle güzel bir çalışma çıktı ortaya. Arkadaşlarımla gurur duydum. Biliyorsunuz çok yoğun ve stresli çalışma ortamlarımız oluyor. Böyle başka şeylere kanalize ederek kendimizi dinlendirmiş oluyoruz. Bu klibi 1 ay içerisinde bitirdik. Bunu yaparken de boş vakitlerinde arkadaşlarımız böyle bir klip hazırladılar" dedi.

Son dakika genel: Polisler kamera karşısına geçip klip çekti
Son dakika genel: Polisler kamera karşısına geçip klip çekti
Son dakika genel: Polisler kamera karşısına geçip klip çekti
Son dakika genel: Polisler kamera karşısına geçip klip çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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