Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte mega kente sessizlik çöktü

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgınına karşı yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'un meydanlarına ve caddelerine sessizlik çöktü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Sabah 05.00'e kadar devam edecek olan kısıtlamadan dolayı Kadıköy ve Üsküdar meydanları bomboş kalırken, çalıştığı her saat de yoğun bir insan trafiği olan Marmaray girişinde sessizlik hakim oldu. İstanbul'un en ünlü caddelerinden birisi olan Bağdat Caddesi'nde de sakinlik gözlemlenirken polis ekipleri birçok noktada denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ BAYAR