Son dakika genel: Hayırsever vatandaş can dostlarına barınak kazandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika genel: Hayırsever vatandaş can dostlarına barınak kazandırdı

Son dakika haberleri: Hayırsever vatandaş can dostlarına barınak kazandırdı Hayırsever Nedim Erarslan tarafından yaptırılan modern hayvan barınağının tamamlanmak üzere olduğu açıklandı.

16.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:33

Hayırsever vatandaş can dostlarına barınak kazandırdı

BALIKESİR - Hayırsever Nedim Erarslan tarafından yaptırılan modern hayvan barınağının tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Yeni barınakta çevre düzenlemeleri devam ederken, mevcut barınakta hasta hayvanların tedavileri yapılmaya da başlandı, kısırlaştırma çalışmaları da devam ettiği öğrenildi.

Barınakta sahiplendirme çalışmalarına ağırlık verilirken, yaklaşık 8 dekarlık arazi üzerinde kurulan yeni barınak 350 köpek kapasiteli olacak. Hayırsever Nedim Eraslan'a teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, " Burhaniye de hayvan dostlarımızla birlikte güzel bir yaşam hedefliyoruz. Onlarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Sokak hayvanlarımızı doğal ortamlarında sağlıklı bir şekilde yaşatmak için çalışıyoruz. Bunu en büyük görev olarak biliyoruz. Bu görevi yerine getiren tüm hayvan severlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Barınak Sorumlusu Veteriner Hekimi Emrah Güleç de, "Yeni barınağımız çok modern olacaktır. Her bölmede iki hayvan kalacak şekilde hazırlandı. Hayvanların yem ve suları otomatik olarak verilecektir." dedi. Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan ise, "Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler ve hayırsever vatandaşımızın çalışmaları ile modern bir barınak yapıldı. Edremit Körfezinin en moren barınağı Burhaniye de. Bura da bakıma muhtaç ve hasta hayvanlar tedavi edilirken, kısırlaştırma çalışmaları da yapılacak. Tedavisi ve kısırlaştırması yapılan hayvanlar doğal artama salınmaktadır" dedi. Köpek sahiplenmek için gelen Filiz Atay da, "Ben Öğretmenler Mahallesinden geldim. Köpek sahipleneceğim. Hayvanlara burada iyi bakılıyor. Ancak, evde daha iyi bakılacağına inanıyorum. Evi müsait olanların birer hayvan sahiplenmelerini istiyorum" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika genel: Hayırsever vatandaş can dostlarına barınak kazandırdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Yaşam
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı 3. Sayfa
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Güncel
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Dünya
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı 3. Sayfa
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Koronavirüse karşı 'Güvenli alan' uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak
Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Yeşim Salkım Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika genel: Hayırsever vatandaş can dostlarına barınak kazandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 15:59:23. #1.14#
title