Son dakika genel: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Malatya'da Son dakika haberlerine göre - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Malatya'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Malatya'da

MALATYA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, kentteki programının ilk durağı olan Malatya Valiliği'ne geçti. Burada Valilik Makamında ziyaret defterini de imzalayan Bakan Kasapoğlu, Vali Aydın Baruş'tan kentteki bakanlık yatırımlarına dair bilgiler aldı.

AK Parti Malatya Milletvekilleri ile belediye başkanlarının da eşlik ettiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, gün boyu bir dizi etkinlik ve incelemelerde bulunacak.

Kaynak: İHA