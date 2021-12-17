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Son dakika genel: Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Son dakika genel: Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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