Son dakika genel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
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Son dakika genel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi

04.12.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:49

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.

Son dakika genel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
Son dakika genel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
Son dakika genel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
Son dakika genel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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