Son dakika genel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.