Son dakika genel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
04.12.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:49
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU