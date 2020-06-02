Son dakika genel: Bodrum'u mermer tozuyla Maldivlere çevireceklerdi, yakalandılar
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Son dakika genel: Bodrum'u mermer tozuyla Maldivlere çevireceklerdi, yakalandılar

Son dakika genel haberi... Bodrum'u mermer tozuyla Maldivlere çevireceklerdi, yakalandılar Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile mermer tozunu beyaz kum diye serecek olan 5 yıldızlı otele Bodrum Belediyesi ve Çevre ve şehircilik müdürlüğü baskın yaptı.

02.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:24

Bodrum'u mermer tozuyla Maldivlere çevireceklerdi, yakalandılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile mermer tozunu beyaz kum diye serecek olan 5 yıldızlı otele Bodrum Belediyesi ve Çevre ve şehircilik müdürlüğü baskın yaptı. Mermer tozunu seremeden cezai işlem uygulandı.

Bodrum'un Yalıkavak ve Gündoğan sahilinde denize sıfır 2 otel mermer tozunu sahile sermeye çalışırken yakalandı. Denize Maldivlerin sahillerinde bulunan beyaz kumu görüntüsünü vermek isteyen 2 otele Çevre İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre kontrol koruma müdürlüğü tarafından baskın yapıldı. Mermer tozunu sahile sererken suçüstü yakalandılar. Mermer tozu olduğu iddia edilen kum için otele para cezası uygulandı. Yalıkavak mahalleside bulunan otele Çevre ve şehircilik müdürlüğü tarafından 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesiti. Bodrum'un sahillerini mermer tozu ile Maldivlere çevirmeye çalışan diğer otel için ise soruşturma başladıkları öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, Bodrum'un farklı bölgelerinde kıyıya dökülen beyaz kumla ilgili müdahalelerini sürdürdüklerini söyledi. Yalıkavak Gökçebel'de benzer bir girişimi durdurduklarını ve Çevre İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan tespitler neticesinde kumu analize gönderdiklerini anlatan Aras, "Çevre Müdürlüğümüz söz konusu girişim nedeniyle 310 bin lira ceza kesti. Biz de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira ceza uyguladık ve işlemi durdurduk." dedi.

Benzer bir olayın Gündoğan Kızılburun'da yaşandığını ve bir otelin kıyıya beyaz kum döktüğünü tespit ettiklerini belirten Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ekiplerimiz gittiler tespitlerini yaptılar ve Çevre İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyorlar. Orada da gereken işlem yapılacaktır. Bu duyumları aldığımızda, her türlü müdahaleyi yapmaktan geri kalmayacağız" şeklinde konuştu.

Aras mermer ocağından çıkan kumun Gündoğan sahiline dökülmeye kalkışıldığını ifade ederek "Yatağan ve Milas bölgesinden gelen kumlar mermer ocaklarının tozları olarak biliniyor. Mermer ocaklarından çıkan kum bu son gittiğimiz yerdeki kumlar. ve tamamen deniz dibini beton gibi, deniz suyuna gidiği zaman tamamen kaplayan ve orada hiçbir canlının yaşamasına imkan vermeyen bir kum. Aynı zamanda insan sağlığına da zararlı olduğunu uzmanlar söylüyor. Biz buna rağmen numuneleri aldık ve tahlile gönderdik" dedi.

Bodrum Kent Konseyi Başkan Arif Yılmaz ise Bodrum tarihi boyunca çok popüler bir yer olduğunu ifade ederek "Baş tacı ettiğimiz bizim burda yaşamayı seçen misafirlerimizle, yazlıkçılarımızla bizden her zaman için eşit ve olumlu muamele görmüştür. O yüzden de Bodrum popüler olmuştur. Bodrum'un popülerliği uçsuz bucaksız koyları, kıyılardaki iskeleleriyle değildir. Doğal yapısıyla, çakıllı plajıyla, küçük koylarıyla, berrak ter temiz sularıyla bu şekilde marka haline gelmiştir. Eğer bizim bu markamızı sevmiyorsanız, değiştirmeye kalkıyorsanız, niçin seviyorsunuz ozaman" şeklinde konuştu.

Kum firması mermer ocağı çıktı

Mermer tozlarıyla sahil kumu yapmaya çalışan otelin eko dengeyi bozduğunu da söyleyen Yılmaz "Muğla'dan Yatağan'a gelirken yan taraftaki tabelalara bakarsanız plaj kumu satılır tabelaları görürsünüz. Ben rastladım ve araştırdım, takip ettim mermer ocağı çıktı. Yalıkavak'daki firma bilgilerini kontrol ettiğinizde asıl işinin çok ciddi şekilde mermer üreten firma olduğu ortaya çıkıyor.

Bu konuda aldığımız duyumlarda mermer tozu diye ama kurumsal ciddiyetten ötürü mutlaka analiz sonuçlarını bekliyoruz. Tüm bulgular bizi mermer tozuna götürüyor. Biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Bilimsel ispatlarla da bu konuyu teyit edip üniversite de üzerinde çalışmamız gerekecek" dedi.

Son dakika genel: Bodrum'u mermer tozuyla Maldivlere çevireceklerdi, yakalandılar

Kaynak: İHA

Manşet

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