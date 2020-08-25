Son dakika genel: Alev alev yanan metrobüs demir yığınına döndü
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Son dakika genel: Alev alev yanan metrobüs demir yığınına döndü

Son dakika haberleri... Alev alev yanan metrobüs demir yığınına döndü Vatandaşlar son anda kendilerini dışarı attı Bakırköy İncirli durağı yakınlarında seyir halinde olan metrobüste yangın çıktı.

25.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:42

Alev alev yanan metrobüs demir yığınına döndü

Vatandaşlar son anda kendilerini dışarı attı

İSTANBUL - Bakırköy İncirli durağı yakınlarında seyir halinde olan metrobüste yangın çıktı. Vatandaşların son anda kendini dışarı atması ile can kaybının yaşanmadığı olayda, Mercedes conecto model metrobüs küle döndü. Öte yandan yangın anında zaman zaman patlamaların olması vatandaşlarda korku oluşturdu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy İncirli durağı yakınlarında yaşandı. Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan Mercedes conecto model metrobüs seyir halinde iken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Metrobüsten dumanların çıktığını fark eden yolcular hemen şoförü uyardı. Uyarılar üzerine duran metrobüs şoförü, yolcuların bir an önce tahliye olmasını sağlayarak metrobüs çevresinden uzaklaştırdı. Yangın kısa sürede metrobüsün tüm alanlarını sardı. Alevler, metrelerce yukarı çıktı. Dumanlar ise İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

Yangın anında metrbüste bulunan yolcular ise büyük panik yaşadı. Bazı yolcular korkudan gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yangın çevresinden uzaklaştırıldı. Metrobüs hattında ise uzun süre karşılıklı olarak seferler durdu. E-5 karayolunda ise trafik durma noktasına geldi. Yangının meydan geldiği Topkapı-Avcılar istikametinde bir süre ulaşıma izin verilmedi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

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Son dakika genel: Alev alev yanan metrobüs demir yığınına döndü

Kaynak: İHA

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