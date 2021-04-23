Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar

İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 farklı şehirden 24 çocuk o kentin yöresel kıyafetiyle ve yöresel ağızla söylenmiş kutlama mesajlarını yayımladılar.

24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar

ERZURUM - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 farklı şehirden 24 çocuk o kentin yöresel kıyafetiyle ve yöresel ağızla söylenmiş kutlama mesajlarını yayımladılar. Ayrıca çocuklar önemli kişilerin veya kurumların yerinde oldukları "Dünyayı ben yönetseydim" adlı videoda çektiler.

Kuruculuğunu Erzurum Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan'ın yaptığı, Türkiye'den 32 şehir ve Azerbaycan olmak üzere 106 okuldan 153 gönüllü öğretmen tarafından yürütülen "Keyifli Okul Atölyem" eTwinning projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 farklı şehirden 24 çocuk kendi kentlerine ait yöresel ağızla söylenmiş kutlama mesajlarını yöresel ezgi ve yöresel kıyafetlerle seslendirdiler.

Projenin 23 Nisan etkinliği olan bir diğer çalışma ise Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan birçok çocuğun yer aldığı önemli kişilerin veya kurumların yerinde olsalardı neler olacağını dile getirdikleri "Dünyayı ben yönetseydim" adlı video oldu.

"Keyifli Okul Atölyem" projesi bu yaptığı çalışmalarla Ulusal Egemenliğin 101. yılını büyük bir coşku ile kutladı.

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK

İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Nikos Dendias Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:10:07. #1.14#

title