Son dakika genel: 23 Nisan'da sanayinin ve üretimin geleceği için koltuklar çocuklara bırakıldı

Son dakika haberler: 23 Nisan'da sanayinin ve üretimin geleceği için koltuklar çocuklara bırakıldı Sincan Organize Sanayi Bölgesinde Sanayi sektörünün yönetici koltukları çocuklara devredildi Serdar Tüfek: "23 Nisan'da çocuklarımızın bakanlık koltuklarında değil sanayi koltuklarında oturmasını istiyoruz"...

23 Nisan'da sanayinin ve üretimin geleceği için koltuklar çocuklara bırakıldı

Sincan Organize Sanayi Bölgesinde Sanayi sektörünün yönetici koltukları çocuklara devredildi

Serdar Tüfek: "23 Nisan'da çocuklarımızın bakanlık koltuklarında değil sanayi koltuklarında oturmasını istiyoruz"

"Ülkemizin kalkınması ve geleceği sanayi ile doğru orantılı"

ANKARA - Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Serko Plastik firmasının yönetici koltukları çocuklara devredildi. Normalde kamu dairelerinde yapılan koltuk devretmelerin aksine özel sektör yapılan bu koltuk devretmenin amaçları arasında çocukları sanayiye alıştırmak, sanayiden korkulmaması gerektiğini vurgulamak ve "ara eleman" eksikliğinin giderilmesi.

Sincan 1. OSB'de özel bir firmanın Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teknik Müdür, Ticaret Müdürü, Muhasebe-Finans Müdürü, İnsan Kaynakları Yöneticisi koltukları çocuklara devredildi. Bu koltuk devretme projesi ile her çocuğun bürokrat olmaması gerektiği anlatılırken çocukların sanayide çalışmaya ve teknik meslek liselerine meraklarını uyandırması amaçlandı. Koltuklara geçen çocuklar kendilerine sorulan zor soruları cevaplayarak, pandemi döneminde şirket yönetmenin ne kadar zor olduğunu fark ettiler. Devredilen altı koltuğa oturan 23 Nisan çocuklarına soru-cevapların ardından sorulan "Kaçınız sanayide çalışmak ister" sorusuna altı çocuktan ikisi el kaldırdı.

Rıdvan Berk Mert

"Çok mutlu oldum. Öncelikle Serdar Tüfek'e teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün oldu bizim için de. Anı olarak kalacak. Çok mutlu olduk. Tekrardan teşekküre ediyorum. Herkesin 23 Nisan'ını kutluyorum

Devredilen yönetici koltuklarından birine oturan ve sanayici olmak için el kaldıran Rıdvan Berk Mert, çok güzel bir gün olduğunu, çok mutlu olduğunu belirterek bütün çocukların 23 Nisan'ını kutladı. Ayrıca Rıdvan Berk Mert gelecekte sanayici olmasında bu projenin önemli olduğunu vurguladı.

Firmanın Genel Müdürü Serdar Tüfek, böyle bir proje yaparak ve böyle projelerin daha da artmasını desteklediğini belirterek, ne kadar çocuğu sanayiye alıştırırlarsa ilerleyen dönemlerde sanayinin şahlanmasını amaçladığını belirtti.

Genel Müdür Serdar Tüfek, söz konusu projeye ilişkin yaptığı açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bundan 15-20 yıl sonra devredecekleri koltukların provasını yaptıklarını belirterek benzer uygulamaların yıllardır kamuda yapıldığını hatırlattı. Tüfek, amaçlarının çocukların Cumhurbaşkanı, müdürlerin koltuklarına oturmak yerine bu kez de sanayicinin koltuğuna oturmaları olduğunu söyledi. Tüfek, "23 Nisan'da çocuklarımızın bakanlık koltuklarında değil sanayi koltuklarında oturmasını istiyoruz" dedi.

Serdar Tüfek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Fabrika bir kaledir" sözünü hatırlatarak, "Ülkemizin kalkınması ve geleceği sanayi ile doğru orantılı. Eğer biz sanayimizi istediğimiz noktaya getiremiyorsak zaten istediğimiz gelişmişlik seviyesine mutlaka ulaşamayacağız. O yüzden buraya gelmek için de bizim doğru insanlara, doğru beyinlere, çalışkan insanlara ve özverili insanlara ihtiyacımız var. Bu insanlara da sanayide ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Maalesef şu an sanayide ara eleman hatta aranan elemanlara ulaşmak son derece zor" diyen Tüfek, okulu bitiren öğrencilerin sanayide çalışmaktansa ticareti veya alışveriş merkezlerinde güvenlik olmayı tercih ettiklerini söyledi. Tüfek ayrıca amaçlarının onları sanayiye yönlendirmek ve onlara yol gösterebilmek amacıyla yaptıkları bir uygulama olduğunu vurguladı.

Serdar Tüfek, pandemi sürecinin Türkiye'de bir şeyler üretilmesi gerektiğini, her şeyin dışarıdan alınmayacağını öğrettiğini söyledi. "X parçası Almanya'da bulunan Y firmasından alınmasına çok alıştık" diyen Tüfek, bu şekilde Türkiye'de üretilen bu parçanın firmasına fırsat verilmediğini aktardı.

Tüfek, "Şimdi pandemi bunu gösterdi ki bizim onları artık burada üretmemiz gerekiyor. Kolay mı? Tabii ki zor. 20 yıldır üreten birinin karşısına çıkacaksınız ve yeni baştan bir şey üreteceksiniz. Onlardan da ekonomik üretmeye çalışacaksınız ve daha iyisini üretmeye çalışacaksınız. Çok kolay bir iş değil ama bir yerden başlamamız lazım" diye konuştu.

Sincan 1. OSB'de Özel bir firmanın Genel Müdürü Serdar Tüfek Türkiye'nin sanayide yapacak daha çok işi olduğunu, bu etkinliğinde bunun için bir adım atılmasını istediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biraz da olsun özendirsin istedik. Eğer ki biz Türkiye'nin her noktasında 23 Nisan'da çocuklarımız artık ufak ufak sanayideki yönetici koltuklarına oturtabilirsek, oraya alıştırabilirsek; 10-15 sene sonra çekinmeden ve korkmadan gelecekler. Yeni nesil bizden çok ilerde. Bizden çok daha zekiler, bizden çok daha hızlı ve çabuk düşünüyorlar. Bizim onlara fırsat vermemiz gerekiyor. Bu fırsatı vermemiz için de onları bu işin içinde tutmamız gerekiyor. Ancak ondan sonra istediğimiz yerden ulaşabileceğimizi düşünüyor."

Etkinliğe ayrıca Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım da katıldı. Çocuklara ayrıca katılımları için hediyeler de verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK