Son dakika genel: 112 Acil Kurtarma ekipleri kar, çamur dinlemediler
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Son dakika genel: 112 Acil Kurtarma ekipleri kar, çamur dinlemediler

17.03.2021 23:56 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:10

Son dakika genel haberi... 112 Acil Kurtarma ekipleri kar, çamur dinlemediler Ambulans çamura saplanınca hastayı sedyede 4 kilometre yürüyerek kurtardılar Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Atabakan Köyü'nde hasta vatandaşı kurtarmaya giden 112 acil ekiplerinin aracı çamurlu yola saplanınca, hastayı 4 kilometre...

112 Acil Kurtarma ekipleri kar, çamur dinlemediler

Ambulans çamura saplanınca hastayı sedyede 4 kilometre yürüyerek kurtardılar

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Atabakan Köyü'nde hasta vatandaşı kurtarmaya giden 112 acil ekiplerinin aracı çamurlu yola saplanınca, hastayı 4 kilometre sedyeyle taşıyarak ambulansa getirdiler.

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıktaki Atabakan Köyü'nde, beyin tümöründen ameliyat olan 80 yaşındaki Mustafa Kılıç adlı vatandaşın fenalaşmasının ardından, durum 112 acil kurtarma ekiplerine bildirildi.

Hastayı kurtarmak için yola çıkan 112 acil kurtarma ekibi, köy merkezine 4 kilometre uzaklıkta eriyen kar suları sonucu oluşan çamurlu yola saplanarak köye giriş yapamadılar. Durumu ilçeye bildiren ekip, Doğubayazıt Belediyesi'nden yardım isteyerek hastayı kurtarmak için harekete geçtiler. Tüm olumsuzluklara rağmen yılmayan 112 ekibi ellerine aldıkları sedyeyle köye giderek yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra köylülerden hastanın taşınması noktasında yardım istediler. Ambulansın çamurda kaldığı alana hastayı sedye ile taşıyan 112 ekibi ve köy halkı, adeta zamanla yarıştılar.

Zorlu geçen kurtarmanın ardından hasta Mustafa Kılıç ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika genel: 112 Acil Kurtarma ekipleri kar, çamur dinlemediler
Son dakika genel: 112 Acil Kurtarma ekipleri kar, çamur dinlemediler
Son dakika genel: 112 Acil Kurtarma ekipleri kar, çamur dinlemediler
Son dakika genel: 112 Acil Kurtarma ekipleri kar, çamur dinlemediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET GENÇ

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