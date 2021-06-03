Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığının "10 bin pota" projesi kapsamında Trabzon'a 160 pota yerleştirilecek
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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığının "10 bin pota" projesi kapsamında Trabzon'a 160 pota yerleştirilecek

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığının '10 bin pota' projesi kapsamında Trabzon'a 160 pota yerleştirilecek
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından basketbolda yeni sporcular yetiştirmek amacıyla Türkiye genelinde başlatılan "10 bin pota" projesi kapsamında Trabzon'daki uygun alanlara 160 pota yerleştirileceği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından basketbolda yeni sporcular yetiştirmek amacıyla Türkiye genelinde başlatılan "10 bin pota" projesi kapsamında Trabzon'daki uygun alanlara 160 pota yerleştirileceği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında, şehir merkezlerinden ilçelere, beldelerden köylere ve mahalle aralarına kadar belirlenecek uygun alanlara 10 bin pota yerleştirilerek, herkesin rahatça sporla buluşmasının sağlanacağını belirtti.

Proje kapsamında Trabzon'daki uygun alanlara 160 pota konulacağını bildiren Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 60, Büyükşehir Belediyesi'nin de 100 pota yaptırdığını ifade etti.

Sporun tabana yayılması için yapılan bu tür projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın hem sporculara hem de spora gönlü olan, yeteneği olan herkese ulaşmak amacıyla başlattığı '10 bin pota' projesi kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl müdürlüğümüzün atölyelerinde toplam 160 pota yaptırıyoruz. Bu hamle hem sporcuların işlerini kolaylaştıracak hem de gençlerin bilgisayar ve telefon başından kalkmalarını, her türlü bağımlılıktan uzaklaşmalarını, çocuklarımızın daha da aktifleşmesini, büyüklerin de hareketsiz yaşamdan uzaklaşmalarına vesile olacak."

Öztürk, insanların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel ve zihinsel anlamda zor günler yaşadığına dikkati çekerek, kademeli normalleşmenin başlamasıyla vatandaşları sporla buluşturmak için her anlamda hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığının "10 bin pota" projesi kapsamında Trabzon'a 160 pota yerleştirilecek - Haberler Spor
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