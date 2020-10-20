Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığından sağlık çalışanları ile ailelerine jest
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığından sağlık çalışanları ile ailelerine jest

20.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:52
Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığından sağlık çalışanları ile ailelerine jest

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik kamplarının kapılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları ile ailelerine açtıklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik kamplarının kapılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları ile ailelerine açtıklarını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının salgının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana fedakarca ve özveriyle çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi ile mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanlarını biraz olsun rahatlatmak, aileleri ile vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla gençlik kamplarının kapılarını onlara açtık. Amacımız, sağlık çalışanlarımızın ve ailelerinin kamplarımızda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Biraz olsun morallerini yükselterek, eşleri, çocukları, aileleri ile güzel ve keyifli bir zaman geçirmelerini sağlamak."

Kamplarda sağlık çalışanları ile aileleri, bisiklet, tırmanış, okçuluk, golf, dart, el sanatları, bocce gibi birçok etkinliğe katılarak, keyifli vakit geçirme imkanı bulabilecek.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek kamplarda ilk etapta 300 kişi misafir edilecek. Kamplar, "Sağlık çalışanı anne-kız", "Sağlık çalışanı baba-oğul" ve "Sağlık çalışanlarının çocukları" olarak üç farklı konseptte yapılıyor.

Organizasyonun ilk bölümü, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi. 24-25 Ekim tarihlerinde ise Aydın Efeler, Osmaniye Aslantaş, Mersin Maliye, Bursa Karacaali, Kırşehir Ahi Evran, Manisa Şehzadeler ve İstanbul Marmaracık tesislerinde gençlik kampları düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Engin Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Ezgi Mola Binnur Kaya Yavuz Bingöl
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığından sağlık çalışanları ile ailelerine jest - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 14:52:33. #1.15#
title