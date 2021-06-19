Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Bab ilçesinde 176 çocuğu zeka oyunları yarışmasında buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Bab ilçesinde 176 çocuğu zeka oyunları yarışmasında buluşturdu

Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Bab ilçesinde 176 çocuğu zeka oyunları yarışmasında buluşturdu
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 176 çocuğun katılımıyla akıl ve zeka oyunları finallerini gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 176 çocuğun katılımıyla akıl ve zeka oyunları finallerini gerçekleştirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunlarının finaline ev sahipliği yaptı.

Müsabakada 7 ila 14 yaşlarındaki 176 yarışmacı, mangala, pentago, equilibrio, q-bitz, reversi ve kulami gibi oyun kategorilerinde birincilik için ter döktü.

Dereceye giren 24 öğrenciye Federasyon tarafından bisiklet, scooter ve paten gibi hediyeler takdim edildi.

Etkinliğe Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal da katıldı.

Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Bab ilçesinde 176 çocuğu zeka oyunları yarışmasında buluşturdu
Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Bab ilçesinde 176 çocuğu zeka oyunları yarışmasında buluşturdu
Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Bab ilçesinde 176 çocuğu zeka oyunları yarışmasında buluşturdu
Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Bab ilçesinde 176 çocuğu zeka oyunları yarışmasında buluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mert Müldür Şenol Güneş Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Bab ilçesinde 176 çocuğu zeka oyunları yarışmasında buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 18:15:06. #1.14#

title