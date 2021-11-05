Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvuruları başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvurularının başlatıldığını duyurdu. Buna göre; bugün başlayan başvurular 8 Kasım Pazartesi 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının 3 katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini bitirenler, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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