Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 30.Yıl Programı'na katıldı(2)

Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek

Türkiye'de beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi yoğun olabilir

Son dakika spor haberi: Türkiye Satranç Federasyonu 30. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu'nun sporcularla video konferans yöntemiyle sohbet etmesi ANKARA - Bakan Kasapoğlu: "'Satranç Öğreniyorum Türkiye' projesi çok anlamlı bir proje"