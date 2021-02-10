Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 30.Yıl Programı'na katıldı(2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 30.Yıl Programı'na katıldı(2)

10.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:24

Son dakika spor haberi: Türkiye Satranç Federasyonu 30. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu'nun sporcularla video konferans yöntemiyle sohbet etmesi ANKARA - Bakan Kasapoğlu: "'Satranç Öğreniyorum Türkiye' projesi çok anlamlı bir proje"

Türkiye Satranç Federasyonu 30. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Kasapoğlu'nun sporcularla video konferans yöntemiyle sohbet etmesi ANKARA - Bakan Kasapoğlu: "'Satranç Öğreniyorum Türkiye' projesi çok anlamlı bir proje"

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 30.Yıl Programı'na katıldı(2)
Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 30.Yıl Programı'na katıldı(2)
Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 30.Yıl Programı'na katıldı(2)
Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 30.Yıl Programı'na katıldı(2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 30.Yıl Programı'na katıldı(2) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:25:19. #1.14#
title