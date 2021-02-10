Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 30.Yıl Programı'na katıldı(2)
10.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:24
Son dakika spor haberi: Türkiye Satranç Federasyonu 30. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu'nun sporcularla video konferans yöntemiyle sohbet etmesi ANKARA - Bakan Kasapoğlu: "'Satranç Öğreniyorum Türkiye' projesi çok anlamlı bir proje"
Türkiye Satranç Federasyonu 30. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Kasapoğlu'nun sporcularla video konferans yöntemiyle sohbet etmesi ANKARA - Bakan Kasapoğlu: "'Satranç Öğreniyorum Türkiye' projesi çok anlamlı bir proje"
Kaynak: Anadolu Ajansı