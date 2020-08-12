Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İznik'te Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan "4. Dünya Göçebe Oyunları Tanıtım Toplantısı" için geldikleri İznik'te incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan "4. Dünya Göçebe Oyunları Tanıtım Toplantısı" için geldikleri İznik'te incelemelerde bulundu. Kaynak: AA