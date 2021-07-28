Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo 2020'de boksta çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı tebrik etti
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Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo 2020'de boksta çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı tebrik etti

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo 2020'de boksta çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti.

Kokugikan Arena'da oynanan karşılaşmadan sonra soyunma odasına inen Kasapoğlu, burada milli sporcuyla bir araya geldi.

Bayram'ı tebrik eden Kasapoğlu, milli sporcuya sonraki turlarda başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo 2020'de boksta çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı tebrik etti - Haberler Spor
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