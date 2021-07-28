Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo 2020'de boksta çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı tebrik etti

Son dakika haberlerine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti.