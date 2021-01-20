Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Samsun'da
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Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Samsun'da

20.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:56

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Saathane Meydanı'nı gezmesi Kasapoğlu'nun AK Parti il başkanlığını ziyareti Kadın Kolları Başkanı Rabia Keser'in Bakan Kasapoğlu'na çiçek vermesi Kasapoğlu'nun valiliği ziyareti SAMSUN - Gençlik...

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Saathane Meydanı'nı gezmesi

Kasapoğlu'nun AK Parti il başkanlığını ziyareti

Kadın Kolları Başkanı Rabia Keser'in Bakan Kasapoğlu'na çiçek vermesi

Kasapoğlu'nun valiliği ziyareti SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Samsun'da
Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Samsun'da
Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Samsun'da
Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Samsun'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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