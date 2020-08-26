Son Dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Erzincan Şehir Stadyumu'nu gezdi Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan'da yapımı devam eden 13 bin seyirci kapasiteli, şehir stadyumunu gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan'da yapımı devam eden 13 bin seyirci kapasiteli, şehir stadyumunu gezdi.

Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği kentte Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettikten sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile şehir stadyumu inşaat alanına gelerek burada incelemelerde bulundu.

Kasapoğlu, kent merkezinde yapımına 2 yıl önce başlanan, sulu sistem, alttan ısıtmalı ve doğal çim zemine sahip olacak stadyum önünde yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA