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Son Dakika | Gençlerbirliği'nin kick boksçuları 11 madalya kazandı

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Son Dakika | Gençlerbirliği'nin kick boksçuları 11 madalya kazandı

Edinilen son dakika haberine göre Gençlerbirliği Kulübü, Ordu'da düzenlenen 2022 Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda sporcularının 11 madalya kazandığını bildirdi.

ORDU (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Ordu'da düzenlenen 2022 Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda sporcularının 11 madalya kazandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı sporcuların 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 11 madalya elde ettiği aktarıldı.

Kategorilerine göre madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın madalya: Kübra Varlık (Büyük kadınlar kick light), Rabia Aygün (Genç kadınlar kick light)

Gümüş madalya: Batuhan Dayı (Büyük erkekler 84 kilo light contact), Gülşah Çakır (Büyük kadınlar light contact), Melike Gençaslan (Büyük kadınlar full contact), Hüseyin Karaağaç (Yıldız erkekler kick light)

Bronz madalya: Yağmur Özçelik (Genç kadınlar K-1 rules), Batuhan Ünal (Genç erkekler light contact), Yavuzhan Mahdum (Genç erkekler kick light), Safiye Yayilkan (Yıldız kızlar kick light), Öznur Ayhopa (Yıldız kızlar lick light)

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Gençlerbirliği, Kick Boks, Türkiye, Ordu, Spor, Haber

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