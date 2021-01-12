Son dakika haberleri! Gençler Kovid-19 nedeniyle işaret dili ve el sanatları gibi eğitimleri çevrim içi alıyor
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Son dakika haberleri! Gençler Kovid-19 nedeniyle işaret dili ve el sanatları gibi eğitimleri çevrim içi alıyor

12.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:19

Edinilen son dakika haberine göre Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gençlere yönelik kurs ve faaliyetlerini uzaktan eğitimle yürütüyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gençlere yönelik kurs ve faaliyetlerini uzaktan eğitimle yürütüyor.

Erzincan Gençlik Merkezinde sürdürülen karikatür, işaret dili, İngilizce, hitabet-diksiyon, bağlama, el sanatları ve resim gibi kursların, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çevrim içi yapılması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede gençler, tecrübeli eğitmenler tarafından internet üzerinden verilen kurslara katılıp eğitimlerine devam edebiliyor.

Salgın tedbirleri dolayısıyla evlerinde kalan gençlerin bu tür faaliyetlerini aksatmamaları ve evde can sıkıntılarını gidererek beceri sahibi olmalarını amaçlayan kurslar, gelen talepler doğrultusunda açılıyor.

Eğitmenler Gençlik Merkezi'nde bilgisayarlarının başında, kursiyerler ise evlerinde akıllı telefon ya da bilgisayarla eğitimlere katılarak, işaret dili, İngilizce, atık malzemelerle kukla bebek, anahtarlık yapımı gibi faaliyetler öğreniyor, resim veya karikatür becerilerini geliştiriyor.

Gençlerden rağbet gören eğitimlere Erzincan dışından da katılım imkanı sunuluyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezinin salgın döneminde de çalışmalarına devam ettiğini, çevrim içi eğitimlerle gençlerin evlerine misafir olduklarını anlattı.

Kurslara ilişkin bilgi veren Mumcu, şunları kaydetti:

"Gençlerimize çeşitli kurslar veriyoruz, bunlardan en önemsediklerimizden biri işaret dili eğitimi. İngilizce, hitabet ve diksiyon, el sanatları, resim, karikatür, bağlama gibi kurslarımız da devam etmekte. Bunun haricinde Gençlik Merkezlerimizde EBA sınıflarımız var. Evde internete erişimleri kısıtlı olan gençlerimizi buraya davet ediyoruz ve onların burada EBA sınıfında derslerini, internet hizmetlerini almalarını sağlıyoruz."

Çevrim içi kurslara 2 bin kursiyer katıldı

Açılan çevrim içi kurslara yaklaşık 2 bin kursiyerin katıldığını, amaçlarının bu sayıyı daha yukarıya çıkarmak olduğunu ifade eden Mumcu, "Online eğitimlerimizin tamamı, Erzincan Gençlik Merkezini takip eden tüm gençlerimize yöneliktir, farklı illerde, ülke dışında da olsalar burayı takip edebilirler. Gençlerimizi online eğitimlere davet ediyoruz." dedi.

Uzaktan eğitime katılan Tuğba Sarıkan ise "Gençlik Merkezinin yaptığı kurslara pandemi yüzünden bir süre katılamadım. Daha önce yüz yüze eğitimlere katılıyordum. Bu süreçte eğitimlere online olarak katıldım ve boş vaktimi online kurslarda gördüğüm etkinlikler sayesinde güzel hale getirdim." diye konuştu.

Sarıkan, kurslarda evde kullandıkları bazı malzemelerden yararlandıklarını dile getirerek, online olarak yapılan bu eğitimlere katkısı olan yetkililere teşekkür etti.

Son dakika haberleri! Gençler Kovid-19 nedeniyle işaret dili ve el sanatları gibi eğitimleri çevrim içi alıyor
Son dakika haberleri! Gençler Kovid-19 nedeniyle işaret dili ve el sanatları gibi eğitimleri çevrim içi alıyor
Son dakika haberleri! Gençler Kovid-19 nedeniyle işaret dili ve el sanatları gibi eğitimleri çevrim içi alıyor
Son dakika haberleri! Gençler Kovid-19 nedeniyle işaret dili ve el sanatları gibi eğitimleri çevrim içi alıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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