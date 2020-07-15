Son Dakika: Gençler, 15 Temmuz şehitlerini Palandöken'in zirvesinde andı
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Son Dakika: Gençler, 15 Temmuz şehitlerini Palandöken'in zirvesinde andı

Gelen son dakika haberlerine göre Gençler, 15 Temmuz şehitlerini Palandöken'in zirvesinde andıFETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Erzurum'da da anıldı.

Son Dakika: Gençler, 15 Temmuz şehitlerini Palandöken'in zirvesinde andı
15.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:19

Gençler, 15 Temmuz şehitlerini Palandöken'in zirvesinde andı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Erzurum'da da anıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi ile Alpin Doğa Sporları Kulübü Palandöken'in zirvesine anma tırmanışı gerçekleştirdi.Sabah saatlerinde deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 rakımındaki Dedeman Oteli önünde toplanan Yakutiye Gençlik Merkezi öğrencileri açtıkları 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde zirveye doğru tırmanış gerçekleştirdi. Bazı gençlerde yanlarında getirdikleri sazlarla kahramanlık türküleri söyledi. Yakutiye Gençlik Merkezi öğrencileri taşıdıkları bayrağı zirvede hilal şekline getirirken, yıldızını da bisikletliler oluşturdu. Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle şehitler anısına zirvede Kur'an-ı Ker'im okundu. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Ülkemizde 4 yıl önce bugün, haince bir plan yapılmıştı. Gençlerimiz, halkımız, bu hain plana karşı iman gücüyle karşı koyarak püskürttü. Biz de gençlerimize bugünü yad etme anlamında, böyle bir yürüyüş düzenledik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için anma yürüyüşü yaptık. Bayrağımız 150 metre uzunluğunda, 80 kişilik ekibimiz var. Gönüllü gençlerimiz amatör sporcu olduğu için 4-5 kilometrelik yürüyüş yaptık. Zirvede şehitlerimiz için okunan hatimlerin duasını yaptık. Kahramanlık türküleriyle programı sonlandırdık. Ülkemiz ve dünya koronavirüs sıkıntısı içerisinde. Bizim gençlerimiz de bu konuda duyarlı. Temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek yürüyüşü gerçekleştirdik."Alpin Doğa Sporları Kulübü'nün 25 üyesi, kent merkezinden bindikleri bisikletleri ile Palandöken'in zirvesine kadar pedal çevirdi. Zaman zaman bisikletlerinden inip yürüyerek çıkan gençler, demokrasi şehitlerini unutmayacaklarını söyledi.

      


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Kaynak: DHA

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