Son dakika... Genç Ülgen Topluluğu'ndan çocuklara oyuncak
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Son dakika... Genç Ülgen Topluluğu'ndan çocuklara oyuncak

Son dakika... Genç Ülgen Topluluğu'ndan çocuklara oyuncak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Genç Ülgen Topluluğu Ankara ekibi çocuklara oyuncak dağıttı.

Genç Ülgen Topluluğu Ankara ekibi çocuklara oyuncak dağıttı.

Yardım gönüllüsü gençlerden oluşan Genç Ülgen Topluluğu Ankara ekibi, daha önceden belirlenen semtlerde bağışçıların gönderdiği oyuncakları şehitler adına çocuklara dağıttı. Ankara'da 91 çocuğa oyuncak hediye edilirken, Malatya ve İstanbul'da da dağıtım yapıldığı kaydedildi.

Genç Ülgen Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin yakınları sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız dağıtım görsellerine güzel yanıtlarla cevap veriyorlar. Bu bizim için bir gurur kaynağı olmaya da elbette devam ediyor. Şehitlerimizin adları yaşadığında aileleri de onlarla birlikte yaşıyor. Hiçbir mevki veya gelir onların umurunda değil. Tek istedikleri çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin kısacası şehitlerimizin adları yaşasın. Bizler için canlarını ortaya koyan ve sevdiklerini geride bırakan ulu şehitlerimize vefa borcumuzu ödeyebilmek bizler için çok önemli. Bu hissiyat ile bu yolda daha fazla şeyler yapmak için yürüyeceğiz. Niyetimiz bir çocuk gülümsesin, bir şehidimiz unutulmasın" denildi. - ANKARA

Son dakika... Genç Ülgen Topluluğu'ndan çocuklara oyuncak
Son dakika... Genç Ülgen Topluluğu'ndan çocuklara oyuncak
Son dakika... Genç Ülgen Topluluğu'ndan çocuklara oyuncak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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