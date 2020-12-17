Son dakika haberleri: Genç seramik sanatçısı pandemi sürecinde atölyesini balkonuna taşıdı

Kocaeli'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı ve usta öğretici Çiğdem Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "evde kalmanın" önemine dikkati çekmek amacıyla çalışmalarını evinin 5 metrekarelik balkonuna taşıdığı atölyesinde sürdürüyor.

İzmit ilçesi Kültür Tepesi mevkisindeki 80 metrekarelik atölyesinin kapısına, "Kovid-19'un bizi ve sevdiklerimizi hayattan koparmasına müsaade etmek istemiyorsak evde kalacağız. Bu nedenle atölyede geçirdiğimiz zamanı da kısıtlıyoruz. Sağlıklı günlerde daha uzun süre görüşebilmek adına hoşça kalın, evde kalın..." yazılı not asan Eroğlu, çömlekçi çarkını evine taşıdı.

Eroğlu, çalışmalarına bir süredir evinin 5 metrekarelik balkonunda devam ediyor.

Çiğdem Eroğlu, AA muhabirine, bulaş riskinin azaltılabilmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, 3 yaşında bir çocuğu olduğunu, kreşlerin kapanmasının da etkisiyle atölyede geçirdiği zamanı kısıtlama kararı aldığını dile getirdi.

Pişirim için haftada 2 gün atölyesini açtığını, bu süre zarfında da kapısını kapalı tutarak ziyaretçi kabul etmemeye özen gösterdiğini aktaran Eroğlu, "İnsanlık olarak zor bir sınav veriyoruz, herkes elinden geldiğince bu mücadeleye destek olmalı." dedi.

Eroğlu, salgının ilk aylarında da zorunlu olmadığı halde kişisel önlem alarak 3 ay atölyesini kapalı tuttuğunu anlatarak, "Vaka sayılarının artması üzerine tekrar kapatma kararı aldım. Koronavirüs tehlikesini hiçe sayan insanlar var. Kapıma astığım yazıyla bir kişinin bile dikkatini çekebilir, 'evde kalma' fikrini yerleştirebilirsem ne mutlu bana. Bu durumdan ekonomik olarak olumsuz etkilensek de yapacak bir şey yok, hiçbir şey sağlığımızdan daha değerli değil. Tabii ki evde kalalım ama yetiştirmem gereken siparişler de var. Bunun için çareyi evimizin 5 metrekarelik balkonunu mini atölyeye dönüştürmekte buldum." diye konuştu.

Evde üretim yapmasının avantajları bulunduğu dile getiren Eroğlu, zamanını daha verimli kullanabildiğini, ailesiyle daha fazla vakit geçirebildiğini kaydetti.

Eroğlu, balkonunun sonbahardan kalma renkleri yansıtan manzarası karşısında bazen gün batımı kızıllığında çömlekçi çarkının başına oturduğunu bazen de uykusunun kaçtığı gecelerde form şekillendirme imkanı bulabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu