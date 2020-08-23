Son Dakika: Genç mühendis gün batımı izlerken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
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Son Dakika: Genç mühendis gün batımı izlerken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Tatil için gittiği Bozcaada'da gün batımını izlerken kayalıklardan düşen 28 yaşındaki endüstri mühendisi Ümran Önür yaşamını yitirdi.

Son Dakika: Genç mühendis gün batımı izlerken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
23.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:09

Tatil için gittiği Bozcaada'da gün batımını izlerken kayalıklardan düşen 28 yaşındaki endüstri mühendisi Ümran Önür yaşamını yitirdi.

İstanbul'da özel bir firmada satış danışmanı olarak çalışan endüstri mühendisi Ümran Önür, tatil için arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine geldi.Genç kadın, gün batımını izlemek için Polente mevkiine gitti. Burada güneşin batışını izleyen Ümran Önür, bir süre sonra gözden kayboldu. Beraberindeki arkadaşları bir süre Önür'ü aradı, ancak bulamadı. Ardından durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin geniş çaplı araması sonuca gece saat 01.30 sıralarında Ümran Önür'ün uçurumda cansız bedeni bulundu. Ümran'ın dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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