Son dakika! Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada
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Son dakika! Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada

21.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:19
Son dakika! Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada

Gelen son dakika haberine göre Ümraniye'de okuldan çıkan bir grup kız öğrenci sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi.

Ümraniye'de okuldan çıkan bir grup kız öğrenci sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi. Gruptaki bir kız arkadaşları tarafından önce dövüldü, ardından da yere yatırılıp tekmelendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan çıkan bir grup kız öğrenci aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfürler edilerek tokat ve yumruklarla darp edildi. Ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı esnada başka bir kız, darbedilen kızı çelme takarak yere düşürdü. Geri dönen gruptakiler, genç kızı yerde saniyelerce tekmeledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından sokaktan uzaklaşan kızların ve darp edilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika! Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada
Son dakika! Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada
Son dakika! Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada
Son dakika! Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada
Son dakika! Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada
Son dakika! Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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