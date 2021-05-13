Son dakika: Genç Kızılay'dan şehitlik ziyareti
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Son dakika: Genç Kızılay'dan şehitlik ziyareti

Son dakika: Genç Kızılay'dan şehitlik ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Ramazan ayı boyunca birçok faaliyet yürüten Kızılay gönüllüleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Ramazan ayı boyunca birçok faaliyet yürüten Kızılay gönüllüleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

17 günlük tam kapanma sürecinde, vatandaşların kaybettikleri yakınlarını ziyaret edememeleri nedeniyle Türk Kızılay Bilecik Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllüleri harekete geçerek Bilecik, Söğüt ve Bozüyük ilçe mezarlıklarına ziyaretler gerçekleştirdi. Bilecik'te başta şehitlik olmak üzere mezarlıkları ziyaret eden Kızılay gönülleri, duaların ardından ziyaretleri sonlandırdı. - BİLECİK

Son dakika: Genç Kızılay'dan şehitlik ziyareti
Son dakika: Genç Kızılay'dan şehitlik ziyareti
Son dakika: Genç Kızılay'dan şehitlik ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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