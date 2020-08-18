Son dakika! Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi kovalamacayla yakalandı
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Son dakika! Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi kovalamacayla yakalandı

Son dakika gündem haberi... Çorum'da, bankta oturan genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, polis tarafından kovalamacanın ardından yakalandı.

Son dakika! Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi kovalamacayla yakalandı
18.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:24

Çorum'da, bankta oturan genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, polis tarafından kovalamacanın ardından yakalandı.

İddiaya göre, S.Ö. (40), Kadeş Barış Meydanı'ndaki bir bankta arkadaşı S.A. (18) ile oturan R.S'ye (19) yaklaşıp, cinsel tacizde bulundu.

R.S'nin meydandaki devriye ekiplerine ihbarda bulunması üzerine ekipler S.Ö'yü kovalamaya başladı.

Yaklaşık 400 metre süren kovalamacanın ardından girdiği çıkmaz sokakta polis ekiplerince yakalanan, çevredeki vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirilen zanlı, ekip aracına bindirilerek karakola götürüldü.

S.Ö, ekip otosuna bindirilirken görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Kovalamaca sırasında çıkmaz sokakta bulunan güvenlik görevlisi Yasin Alabay da zanlının etkisiz hale getirilmesinde polislere yardım etti.

Alabay, gazetecilere, iki polis memuru tarafından kovalanan şahsı görünce harekete geçtiğini, sahsın etkisiz hale getirilmesinin ardından destek ekip gelene kadar olay yerinde beklediğini belirtti.

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Kaynak: AA

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