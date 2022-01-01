Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ta bir genç kız, evinde silahla vurulmuş şekilde ağır yaralı halde bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir genç kız, evinde silahla vurulmuş şekilde ağır yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi'nde yaşandı. İddialara göre, yakınları 23 yaşındaki Aysel İ.'den haber alınamayınca ekiplere haber verildi. Genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika: Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title