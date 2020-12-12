Son dakika! Genç kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiği dehşet anları kameralara yansıdı
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Son dakika! Genç kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiği dehşet anları kameralara yansıdı

12.12.2020 22:24 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:28

Edinilen son dakika gelişmesine göre Genç kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiği dehşet anları kameralara yansıdı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın sosyal medyadan yardım istedi Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen Tuğba Erçakar sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Genç kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiği dehşet anları kameralara yansıdı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın sosyal medyadan yardım istedi

İSTANBUL - Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen Tuğba Erçakar sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Şiddetin yaşandığı evde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsü ise bu kadarına pes dedirtti.

Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba Erçakar sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Genç kadın 9 Aralık tarihinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından paylaşarak "Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir" dedi.

Erçakar ayrıca şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay anına ilişkin evde kaydedilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde bir erkeğin eve girer girmez genç kadına saldırdığı ve evde bulunan bir başka kadının ise olaya müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Tuğba Erçakar, erkek arkadaşının serbest bırakıldığını söyleyerek "Şu anda can güvenliğimiz yoktur" da dedi.

Son dakika! Genç kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiği dehşet anları kameralara yansıdı
Son dakika! Genç kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiği dehşet anları kameralara yansıdı
Son dakika! Genç kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiği dehşet anları kameralara yansıdı
Son dakika! Genç kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiği dehşet anları kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL

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