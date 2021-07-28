Son Dakika | Genç kadın keneden hayatını kaybetti
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Son Dakika | Genç kadın keneden hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler... Genç kadın keneden hayatını kaybetti Sivas'ta bir süredir KKKA şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Genç kadın keneden hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta bir süredir KKKA şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 31 yaşındaki L.A., kömür ocağında çalıştığı sırada rahatsızlandı. 3 çocuk annesi genç kadın hastaneye kaldırıldı. L.A., Kırım Kongo Kanamalı Ateş şüphesiyle tedavisi altına alındı. L.A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde kaldırıldı. Durumu ağırlaşan genç kadın, 4 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. L.A.'nın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Son Dakika | Genç kadın keneden hayatını kaybetti
Son Dakika | Genç kadın keneden hayatını kaybetti
Son Dakika | Genç kadın keneden hayatını kaybetti
Son Dakika | Genç kadın keneden hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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