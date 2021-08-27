Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir firmada tavan vincinden düşen parçanın altında kaldığı öne sürülen işçi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir firmada tavan vincinden düşen parçanın altında kaldığı öne sürülen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fabrikalar bölgesinde faaliyet gösteren bir firmada tavan vincinden düşen parçanın altında kaldığı öne sürülen Fahrettin Çetinkaya, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İş kazası ile alakalı soruşturma başlatılırken, Çetinkaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - BURSA

Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü
Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü
Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü
Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü
Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü
Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü
Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü
Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü
Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Şallı Kemal Sunal Mesut Akusta
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Gemlik'te iş kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 17:36:48. #1.16#

title