Son Dakika | Gemlik'te silahlı saldırı: 1 kişi yaralı - Haberler
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Son Dakika | Gemlik'te silahlı saldırı: 1 kişi yaralı

AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
Son Dakika | Gemlik'te silahlı saldırı: 1 kişi yaralı

Son dakika gelişmesine göre Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi, Eski Pazar Caddesinde bulunan tekel bayisi önünde silahlı yaralama olayı yaşandı.

Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi, Eski Pazar Caddesinde bulunan tekel bayisi önünde silahlı yaralama olayı yaşandı.

Motosiklet ile olay yerine gelen Z.Ç, marketin önünde duran İ.B'yi iki bacağından yaraladı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, yaralı 112 ekipleri ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de, incelemelerini yaptı.

Yaralama olayı sonrasında olay yerinden motosikletle uzaklaşan Z.Ç. ile alakalı arama çalışmaları başlatıldı.

Son Dakika | Gemlik'te silahlı saldırı: 1 kişi yaralı

AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri
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