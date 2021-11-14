Son dakika... Gemlik'te işçi servisinin karıştığı kazada can pazarı yaşandı: 13 yaralı

Gemlik'te İşçi servisinin karıştığı kazada can pazarı yaşandı: 13 yaralı

-Gemlik'te işçi servisi kaza yaptı, 13 işçi yaralandı

BURSA - Gemlik'te işçileri taşıyan bir minibüs kaza yaptı sürücü ile birlikte 13 kişi yaralandı.

Özdilek avm önünde meydana gelen kazada içinde 15 kişinin bulunduğu minibüs orta refüje girdi. Direğe çarparak duran minibüste bulunan işçilerden 13'ü yaralanırken, çoğunluğu ayakta tedavi edildi.

Araçta sıkışan minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılırken, yaralılar Ambulanslarla Gemlik devlet hastanesine sevk edildi.

Kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.