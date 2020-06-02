Son dakika... Gemerek?te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu
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Son dakika... Gemerek?te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu

Gelen son dakika haberine göre SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu.

Son dakika... Gemerek?te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu
02.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:11

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu.Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle Fevziçakmak Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan adliyenin çatısı uçtu. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Rüzgar ayrıca çevrede bulunan ağaçlara da zarar verdi. Cadde üzerine bulunan bazı ağaçların yıkıldığı görüldü.


Kaynak: DHA

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