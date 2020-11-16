Son dakika... Gelin ve damada polisten korona uyarısı
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Son dakika... Gelin ve damada polisten korona uyarısı

16.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:57
Son dakika... Gelin ve damada polisten korona uyarısı

Bir son dakika haberine göre Adana polisi çiftleri nikah töreninde ziyaret edip, düğünde korona virüse karşı, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Adana polisi çiftleri nikah töreninde ziyaret edip, düğünde korona virüse karşı, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Yeni tip korona virüsün son zamanlarda tırmanışa geçerek Türkiye genelinde günlük vakanın 3 bin 300'leri bulmasının ardından Adana polisi de denetimleri artırdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bu nedenle çarşı ve sokakların yanı sıra nikah salonlarına da giderek uyarılarda bulundu. Nikah merasimlerine giderek gelin ve damada sürpriz yapan polis onları yeni tip korona virüse karşı uyardı. Polis önce düğün yapılması halinde kısa tutulmasını salona giren kişilerin belirli bir sayıda olmasına ve maske, mesafe ile temizlik kuralına mutlaka uyulmasını istedi. Polis bu kurallara uyulmadığı takdirde ceza yaptırımı olacağı bilgisini de verdi. Polis vatandaşın sağlığı için mücadele ettiklerini, amaçlarının ceza yazmak olmadığını, herkesin sağlığını düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Gelin ve damat da nikah töreninde polisi görmenin ilk şokunu atlattıktan sonra korona virüs tedbirlerine harfiyen uyduklarını, en mutlu günlerinde virüs şoku yaşamak istemediklerini söyledi. - ADANA

Son dakika... Gelin ve damada polisten korona uyarısı
Son dakika... Gelin ve damada polisten korona uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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