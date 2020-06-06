Son dakika! Gelibolu'daki okullarda deprem güçlendirmesi yapılıyor Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 4 okul binasında başlatılan depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 4 okul binasında başlatılan depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan Anadolu Lisesi, Piri Reis İlkokulu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Hakimiyet-i Milliye Ortaokulunda deprem güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Okullarda yapılan güçlendirme çalışmalarını AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı ve Gelibolu İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, İlçe Milli Eğitim Müdürünü Tahir Karaca ile birlikte inceledi.

Tahir Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu belirterek, "Ülkemizde ve ilçemizde olası bir deprem felaketine karşı yapılan güçlendirme çalışmaları 2020-2021 eğitim öğretim yılına yetiştirilecek. Bu güçlendirme çalışmaları 15 Ağustosta bitecek ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimize daha güvende eğitim verecek." dedi.

Kaynak: AA