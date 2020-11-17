Son Dakika | Gelibolu'da koronavirüs tedbirleri arttırıldı
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Son Dakika | Gelibolu'da koronavirüs tedbirleri arttırıldı

17.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:55
Son Dakika | Gelibolu'da koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Gelibolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında tedbirler arttırıldı.

Gelibolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında tedbirler arttırıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere, salgının yurt genelinde olduğu gibi Çanakkale ve ilçelerinde de artış gösterdiğini söyledi.

Özacar, ilçede ana arterler ve ara sokaklar ile caddelerin sürekli olarak dezenfekte edildiğini, bununla birlikte vatandaşlarında bireysel olarak tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu kapsamda belediye olarak dezenfekte çalışmaları ve salgınla mücadele tedbirlerini arttırdıklarını belirten Özacar, "Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Biz belediye olarak ilçede dezenfekte çalışmalarımızı ve hijyen çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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