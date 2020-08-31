Son Dakika | Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 10.15 Bir son dakika haberine göre Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 28 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizden 10 milyar lira verdi.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 28 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 35.4 milyar lira teklif geldi.

Yeni haftaya da, faizini katılımcıların belirlediği geleneksel yöntemli repo ihalesiyle başlayan TCMB geçen hafta yayımladığı Ağustos ayı PPK özetlerinde ortalama fonlama maliyetinin yükselmeye devam edeceğini belirtmişti.

TCMB haftanın son işlem günü de yüzde 8.25 düzeyindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan bu yana bu faizden bir hafta vadede fonlama sağlamıyor.Geleneksel yöntemli repo ihalelerinde faiz bankaların teklifleriyle oluşuyor ve bu yolla ortalama fonlama maliyeti de yükseliyor.TCMB toplantı özetlerinde, 7 Ağustos tarihinden itibaren haftalık repo ihalelerine ara verildiği anımsatılarak, "Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri önce yarıya indirilmiş, sonrasında ise sıfırlandı" denildi.

Kaynak: DHA