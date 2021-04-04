Son dakika! Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması
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Son dakika! Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Son dakika! Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

Son dakika haberi: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı emekli amirallerin açıklamasının, Türkiye'nin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan, kötü niyetli bir sorumsuzluk örneği olduğunu belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı emekli amirallerin açıklamasının, Türkiye'nin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan, kötü niyetli bir sorumsuzluk örneği olduğunu belirtti.

Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek Partisi, milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri, ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan, kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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