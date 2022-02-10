Son dakika... Gediz'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı - Haberler
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Son dakika... Gediz'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Gediz'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Son dakika haberi: Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisler, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisler, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının "Keşfet Kendini, Sarıl Hayata" projesi kapsamında Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Polislik Mesleği tanıtımı ve Kişisel Güvenlik Tedbirleri" konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Gediz İlçe Emniyet Müdür yardımcısı Sıraç Karakaya, Komiser Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve Polis Memuru Muhammed Aydın tarafından gerçekleştirilen seminerde öğrencilere hayatta karşılaşabilecekleri yan kesicilik, hırsızlık, kişisel veri güvenliği, sosyal medyayı güvenli kullanma ile polislik mesleği konularında bilgiler verildi ve öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı. - KÜTAHYA

Son dakika... Gediz'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Son dakika... Gediz'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Son dakika... Gediz'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İmam Hatip Liseleri, Hisarcık, Kütahya, Gediz, 3. Sayfa, Haberler

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