Son Dakika: Gece yarısı sürprizi! Fikret Orman'ın kararı kesin... | Beşiktaş Haberleri

26.09.2019 07:35

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 7,5 yıllık görevine önceki gün Vodafone Park'ta düzenlenen sponsorluk toplantısında nokta koyduğunu duyurması, yönetimde şok etkisi yarattı.



Orman'ın Ulus'taki evi, önceki gece İkinci Başkan Serdal Adalı başta olmak üzere ziyaretçi akınına uğradı. Orman'ın kurmayları, Başkan'dan kararını bir kez daha düşünmesini istedi. Ancak Başkan, düşüncesinin kesin olduğunu belirtti.



Teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcısı Gökhan Keskin'in de Fikret Orman'ın yanına gidip yöneticilerle benzer istekte bulunsa da Başkan, geri adım atmayacağını söyledi.