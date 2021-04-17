Son dakika... Gece çıkan yangın, müstakil evi kül etti
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Son dakika... Gece çıkan yangın, müstakil evi kül etti

Son dakika... Gece çıkan yangın, müstakil evi kül etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Antalya'da müstakil bir evde çıkan yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da müstakil bir evde çıkan yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan 75 yaşındaki kadının yangın sırasında kızının evinde olması olası bir faciayı önledi.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Şatırlı Mahallesindeki bir evde gece saatlerinde başladı. Henüz sebebi belli olmayan yangın için ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangında kullanılamaz hale gelen evdeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Gülizar Senke, yangın olduğu sırada kızının yanında olması, olası bir facianın yaşanmasını önledi. Yangın anında yaşananları anlatan yaşlı kadının kızı Sultan Tuncer, "Annemle tam teravih namaz vakti yan tarafta evdeydik. 5 kişi yaşıyoruz evde. Ezanlar okunurken başladı yangın. Camdan bir baktım herkesin ışığı yanıyor. Mutfağın camından yan tarafa baktığımda alevler sarmış her tarafı, tüp patlamaları. Can kaybı olmadı çok şükür. Yan taraftaki evimizde yanıyordu az kalsın, canımızı zor kurtardık" dedi.

Jandarma yangın sonrası inceleme başlattı. - ANTALYA

Son dakika... Gece çıkan yangın, müstakil evi kül etti
Son dakika... Gece çıkan yangın, müstakil evi kül etti
Son dakika... Gece çıkan yangın, müstakil evi kül etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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