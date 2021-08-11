Son dakika haberi... Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi'nde çıkan yangında karadan müdahale yapılamayan sarp arazideki alanlara gece görüşü bulunan helikopterlerle havadan müdahale yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi'nde çıkan yangında karadan müdahale yapılamayan sarp arazideki alanlara gece görüşü bulunan helikopterlerle havadan müdahale yapıldı. Yangın müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Öğleden sonra başlayıp Dereköy Mahallesi sırtlarına yayılarak devam eden yangına, arazinin sarp olması sebebiyle karadan müdahale yapılamadı. Gün boyu uçak ve helikopterlerin havadan müdahale ettiği yangına hava karardıktan sonra da gece çalışma yapabilen 4 helikopter yangın yerine sevk edilerek hava müdahalesi sürdürüldü.

4 helikopter havadan sarp arazideki alevlere müdahale etti. Yangın yerinin etrafı da ulaşımın olduğu bölgelere kadar karadan arazöz ve TOMA'larla çevrildi.

Yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bodrum yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - MUĞLA

Son dakika haberi... Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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