Son dakika: Gebze'de çıkan yangında bina çatısı hasar gördü - Haberler
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Son dakika: Gebze'de çıkan yangında bina çatısı hasar gördü

Son dakika: Gebze'de çıkan yangında bina çatısı hasar gördü
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Paşa Mahallesi 769 Sokak'ta iki katlı binanın çatısında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.

Binada oturan yatalak hasta Havva K'nin, çatının hasar görmesi nedeniyle yakınlarında kalacağı öğrenildi.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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