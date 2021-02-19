Son dakika! Gazze Şeridi'nde Kovid-19 tedbirlerini gevşetme kararı alındı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetileceğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, "Salgının seyriyle alakalı yaşanan istikrar hali kapsamında pazar gününden itibaren tedbirlerin gevşetilmesi kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Buzum, bu çerçevede, alanı 500 metrekareden fazla olan kulüp, spor ve düğün salonlarının yeniden açılacağını aktardı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ağustos 2020'den bu yana bir takım kısıtlamalar uygulamaya konulmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklamasında, şu ana kadar Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 2 bin 155 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 193 bin 418 kişinin enfekte olduğunu, 179 bin 871 kişinin de iyileştiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer