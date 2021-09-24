Son Dakika | Gazze ile Batı Şeria'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son Dakika | Gazze ile Batı Şeria'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Son Dakika | Gazze ile Batı Şeria'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 kişinin öldüğü, 2 bin 231 kişinin de testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 kişinin öldüğü, 2 bin 231 kişinin de testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'de Kovid-19 ile ilgili son 24 saate ilişkin kaydedilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 2 bin 231 kişinin testinin pozitif çıktığı, 17 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1745'inin Gazze'de, 486'sının da Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 265'e yükseldiği, toplam vaka sayısının da 424 bin 541'e ulaştığı kaydedildi.

Aktif vaka sayısının 32 bini aştığı Filistin'de 72 hastanın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Gazze'de her üç testten biri pozitif çıkıyor

Delta varyantının etkisiyle Kovid-19 salgınının Gazze'de hızla yayıldığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ablukası nedeniyle kısıtlı imkanlara sahip Gazze'de son 24 saatte 4 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı.

Yapılan testlerden 1745'inin pozitif çıkması bölgedeki salgının boyutunu ortaya koyuyor.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfusa sahip Gazze'de şu ana kadar 1331 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 162 bini aştı.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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