Son dakika! Gazze'den İsrail'in güneyindeki yerleşim birimine giren bir Filistinliye ateş açıldı

Son dakika haberler: Gazze sınırından İsrail'in güneyindeki bir Yahudi yerleşim birimine girdiği gerekçesiyle bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.

Gazze sınırından İsrail'in güneyindeki bir Yahudi yerleşim birimine girdiği gerekçesiyle bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Sdei Avraham yerleşim biriminde bir güvenlik görevlisinin, yerleşim birimine giren Filistinliye ateş açtığı ifade edildi.

Filistinlinin bıçak taşıdığı ileri sürülen açıklamada, bölgede arama-tarama çalışması yürütüldüğü ve olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı kaydedildi.

İsrail basınındaki haberlerde ise söz konusu Filistinlinin İsrail tarafına geçerek bir Yahudi'yi bıçakladığı, sonrasında ise vurulduğu bilgisine yer verildi.

Vurulan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken Filistin tarafından da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa